Як сидячий спосіб життя впливає на психіку, розповіли вчені. Фото: m.infox.ru

https://racurs.ua/ua/n158225-yak-sydyachyy-sposib-jyttya-vplyvaie-na-psyhiku-rozpovily-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили британські вчені — вони з’ясували, що занадто довге сидіння може негативно позначитися на психічному здоров’ї та благополуччі.

Навіть люди, які займаються помірною або інтенсивною фізичною активністю близько 150 хвилин в тиждень, зазнають негативного впливу на своє психічне здоров’я від більш сидячого способу життя. Про це пише Springer.

Хоча в нашу вибірку входили дуже активні люди, вони все одно проводили багато часу сидячи. Понад 50% сиділи як мінімум вісім годин на день, — сказав один з авторів дослідження.

Час сидіння, а також деякі демографічні дані та хронічні хвороби були основними змінними, які негативно впливають на психічне здоров’я і благополуччя.

Щоб компенсувати негативний вплив сидячого способу життя на фізичне здоров’я, потрібно більше займатися спортом.

Не всі люди розуміють, що фізична активність може бути поза спортивним залом. Проста прогулянка в місцевому парку може принести багато користі.

У нашому дослідженні ми помітили, що дозвілля і садівництво допомагають як фізично, так і розумово, — підкреслили вчені.



Нагадаємо, вчені з Колумбійського університету довели зв’язок між сивиною і стресом. Дослідники стверджують, що зазвичай волосся сивіє з віком, але колір може змінюватися і через пережитий стрес.

Джерело: Springer