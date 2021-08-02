Как сидячий образ жизни влияет на психику, рассказали ученые

Как сидячий образ жизни влияет на психику, рассказали ученыеhttps://racurs.ua/n158225-kak-sidyachiy-obraz-jizni-vliyaet-na-psihiku-rasskazali-uchenye.htmlРакурс
Научное открытие сделали британские ученые — они выяснили, что слишком долгое сидение может негативно сказаться на психическом здоровье и благополучии.
Даже люди, занимающиеся умеренной или интенсивной физической активностью около 150 минут в неделю, испытывают негативное влияние на свое психическое здоровье от более сидячего образа жизни. Об этом пишет Springer.
Хотя в нашу выборку входили очень активные люди, они все равно проводили много времени сидя. Более 50% сидели как минимум восемь часов в день, — сказал один из авторов исследования.
Время сидения, а также некоторые демографические данные и хронические болезни были основными переменными, негативно влияющими на психическое здоровье и благополучие.
Чтобы компенсировать негативное влияние сидячего образа жизни на результаты физического здоровья, нужно больше заниматься спортом.
Не все люди понимают, что физическая активность может быть вне спортивного зала. Простая прогулка в местном парке уже может принести много пользы.
В нашем исследовании мы заметили, что досуг и садоводство помогают как физически, так и умственно, — подчеркнули ученые.
Напомним, ученые из Колумбийского университета доказали связь между сединой и стрессом. Исследователи утверждают, что обычно волосы седеют с возрастом, но цвет может меняться и из-за пережитого стресса.
Источник: Springer