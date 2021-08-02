Как сидячий образ жизни влияет на психику, рассказали ученые. Фото: m.infox.ru

https://racurs.ua/n158225-kak-sidyachiy-obraz-jizni-vliyaet-na-psihiku-rasskazali-uchenye.html

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Научное открытие сделали британские ученые — они выяснили, что слишком долгое сидение может негативно сказаться на психическом здоровье и благополучии.

Даже люди, занимающиеся умеренной или интенсивной физической активностью около 150 минут в неделю, испытывают негативное влияние на свое психическое здоровье от более сидячего образа жизни. Об этом пишет Springer.

Хотя в нашу выборку входили очень активные люди, они все равно проводили много времени сидя. Более 50% сидели как минимум восемь часов в день, — сказал один из авторов исследования.

Время сидения, а также некоторые демографические данные и хронические болезни были основными переменными, негативно влияющими на психическое здоровье и благополучие.

Чтобы компенсировать негативное влияние сидячего образа жизни на результаты физического здоровья, нужно больше заниматься спортом.

Не все люди понимают, что физическая активность может быть вне спортивного зала. Простая прогулка в местном парке уже может принести много пользы.

В нашем исследовании мы заметили, что досуг и садоводство помогают как физически, так и умственно, — подчеркнули ученые.



Напомним, ученые из Колумбийского университета доказали связь между сединой и стрессом. Исследователи утверждают, что обычно волосы седеют с возрастом, но цвет может меняться и из-за пережитого стресса.

Источник: Springer