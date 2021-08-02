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Ракурс
Медузы в Кирилловке. Фото: realist.online

Морские блохи, пауки и медузы снова атаковали курорт на Азовском море (ВИДЕО)

2 авг 2021, 11:56
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Отдых на Азовском море в 2021 году туристам портят медузы и насекомые.

В конце прошлой недели туристы вздохнули с облегчением, поскольку возле побережья уже не было засилья медуз. Однако радовались они недолго — последние два дня морские животные снова вернулись и донимают отдыхающих у пляжей. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

Отдыхающие в курортной Кирилловке заявляют, что сейчас зайти в море могут только самые храбрые — щупальца медуз плавают в воде, после выхода из моря невероятно жжет тело. А на глубине в нескольких метрах от берега наблюдается «кисель» из медуз. Кроме того, туристов кусают морские блохи.

В вечернее время не легче — на улице людей атакуют комары. Также отдыхающие жалуются на нашествие огромных пауков.


Напомним, Азовское море страдает от засилья медуз. Например, в курортной Кирилловке эти морские жители доставляют немало хлопот как отдыхающим, так и коммунальщикам. Медуз настолько много, что их вывозят тракторными прицепами. Коммунальщики просят присоединиться к работе добровольцев.

Источник: РИА «Мелитополь»

Источник: Ракурс


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