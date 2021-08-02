Виктор Янукович, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n158223-rasstrely-na-maydane-sud-razreshil-zaochnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-yanukovicha.html

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Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований (ГБР) о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича относительно событий в центральной части Киева в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование будет касаться умышленных убийств митингующих и других и особо тяжких насильственных преступлений.

Поскольку экс-президент сейчас скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора — в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia), — подчеркивают в ведомстве.

По информации следствия, Янукович, желая прекратить протестные акции, которые угрожали его пребыванию у власти, вместе с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел не позднее 18 февраля 2014 года организовал применения силовиками без соответствующих оснований и с нарушением законодательства спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия для разгона демонстрантов.