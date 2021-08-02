Как Меган Маркл отметит свое 40-летие – стали известны подробности. Фото: Legion-Media

https://racurs.ua/n158222-kak-megan-markl-otmetit-svoe-40-letie-stali-izvestny-podrobnosti.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, по случаю своего дня рождения пригласит 65 гостей. 4 августа ей исполнится 40 лет.

Организацией праздника и приглашением гостей займется известный в Голливуде ведущий Колин Коуи, который не раз организовывал торжественные мероприятия для Опры Уинфри и других звезд. Об этом пишет The Sun.

Вечеринка по случаю юбилея Меган пройдет в их с принцем Гарри особняке в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Ко дню рождения жены принц Гарри уже заказал торт у местного пекаря Posies & Sugar.

Меган хочет провести свой день рождения в узком кругу. На мероприятие приглашено около 65 человек — ее ближайшие друзья и семья. Колина порекомендовала ей Опра, а она всегда устраивает невероятные вечеринки, — рассказал инсайдер издания.



Напомним, ранее мы сообщали, что карьера принца Гарри и Меган Маркл в чем-то повторяет карьеру экс-президента США Барака Обамы и бывшей первой леди Мишель Обамы.

Источник: The Sun