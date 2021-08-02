Як Меган Маркл відзначить своє 40-річчя – стали відомі подробиці. Фото: Legion-Media

https://racurs.ua/ua/n158222-yak-megan-markl-vidznachyt-svoie-40-richchya-staly-vidomi-podrobyci.html

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Меган Маркл, герцогиня Сассекська, з нагоди свого дня народження запросить 65 гостей. 4 серпня їй виповниться 40 років.

Організацією свята і запрошенням гостей займеться відомий у Голлівуді ведучий Колін Коуї, який не раз організовував урочисті заходи для Опри Вінфрі та інших зірок. Про це пише The Sun.

Вечірка з нагоди ювілею Меган пройде в їхньому з принцом Гаррі особняку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. До дня народження дружини принц Гаррі вже замовив торт у місцевого пекаря Posies & Sugar.

Меган хоче провести свій день народження у вузькому колі. На захід запрошено близько 65 осіб — її найближчі друзі та сім’я. Коліна порекомендувала їй Опра, а вона завжди влаштовує неймовірні вечірки, — розповів інсайдер видання.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кар'єра принца Гаррі та Меган Маркл у дечому повторює кар'єру екс-президента США Барака Обами та колишньої першої леді Мішель Обами.

Джерело: The Sun