Віктор Янукович, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n158223-rozstrily-na-maydani-sud-dozvolyv-zaochne-rozsliduvannya-schodo-yanukovycha.html

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Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань (ДБР) щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента України Віктора Януковича стосовно подій у центральній частині Києва у лютому 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розслідування стосуватиметься умисних вбивств мітингувальників та інших та особливо тяжких насильницьких злочинів.

Оскільки екс-президент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора — у Російській Федерації, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia), — наголошують у відомстві.

За інформацією слідства, Янукович, бажаючи припинити протестні акції, які загрожували його перебуванню при владі, разом із колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування силовиками без відповідних підстав і з порушенням законодавства спецзасобів, військової техніки та вогнепальної зброї для розгону демонстрантів.