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Ракурс
Медузи в Кирилівці. Фото: realist.online

Морські блохи, павуки й медузи знову атакували курорт на Азовському морі (ВІДЕО)

2 сер 2021, 11:56
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Відпочинок на Азовському морі в 2021 році туристам псують медузи та комахи.

Наприкінці минулого тижня туристи зітхнули з полегшенням, оскільки біля узбережжя вже не було засилля медуз. Однак раділи вони недовго — останні два дні морські тварини знову повернулися й дошкуляють відпочивальникам біля пляжів. Про це повідомляє РІА «Мелітополь».

Відпочивальники у курортній Кирилівці заявляють, що зараз зайти у море можуть лише найхоробріші — щупальця медуз плавають у воді, після виходу з моря неймовірно пече тіло. А на глибині в декількох метрах від берега спостерігається «кисіль» із медуз. Крім того, туристів кусають морські блохи.

У вечірній час не легше — на вулиці людей атакують комарі. Також відпочиваючі скаржаться на навалу величезних павуків.


Нагадаємо, Азовське море страждає від засилля медуз. Наприклад, у курортній Кирилівці ці морські мешканці завдають чимало клопоту як відпочивальникам, так і комунальникам. Медуз настільки багато, що їх вивозять тракторними причепами. Комунальники просять долучитися до роботи добровольців.

Джерело: РІА «Мелітополь»

Джерело: Ракурс


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