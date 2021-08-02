Как Украина будет праздновать 30-ю годовщину Дня Независимости. Фото: crimea.suspilne

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План празднования Дня Независимости Украины презентовал президент Владимир Зеленский.

Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины. Об этом глава государства заявил 2 августа на форуме «Украина 30».

Уже 16 августа в Украину привезут оригинал Конституции Филиппа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее в Софиевском соборе.

22 августа

В этот день украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году — участников АТО, добровольцев, медиков, волонтеров. Также 22 августа президент Зеленский вручит награды «Национальная легенда Украины». Ее дадут гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

23 августа

В Черкасской области торжественно поднимут государственный флаг Украины. В желто-голубой цвет также подсветят фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца «Украина», ЦУМа, ТРЦ «Гулливер» в Киеве.

В этот день в Киеве стартует саммит «Крымская платформа». Будут обсуждать ряд тем: политика непризнания и санкций, вызовы безопасности, защита прав человека во временно оккупированном Крыму, восстановление прав крымскотатарского народа.

В Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета состоится концерт, который запланирован для лидеров государств. Перед этим состоится саммит джентльменов и первых леди.

24 августа

На Крещатике в Киеве состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. В параде примут участие представители и техника всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли. Собранные деньги пойдут на создание Музея Ивана Марчука.

Напомним, в 2021 году День независимости в Украине отпразднуют за 5,4 млрд грн. В Кабинете министров отметили, что такие расходы предусмотрены не только на праздничные торжества, а и включают масштабные инфраструктурные проекты.