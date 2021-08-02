Чауса викрали з Молдови, щоб зібрати компромат на Порошенка – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n158228-chausa-vykraly-z-moldovy-schob-zibraty-kompromat-na-poroshenka-zmi.html

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Миколу Чауса, затриманого екс-суддю, вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат колишнього головного розвідника Василя Бурбу та п’ятого президента України Петра Порошенка.

Після викрадення суддю-втікача утримували на військових базах у Києві. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

У виданні додали, що їхній співрозмовник у владних колах ще в травні говорив про те, що оточення президента Володимира Зеленського «не розуміє серйозність історії з викраденням Чауса і що її будуть розкручувати, використовуючи проти президента».

В Офісі президента вважають, що за попередників у спецслужбах існувала група, яка займалася викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме вона вивезла Чауса з України у 2016 році.

Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу, якого Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого «вагнергейту».

За даними джерел УП у правоохоронних органах, в Україні Чауса тримали на військових базах у Києві. Адвокат екс-судді навіть вказував на конкретний об'єкт Держприкордонслужби.

Прикордонники заперечували, що тримають Чауса в себе. Але співрозмовник УП каже, що такий факт дійсно був, але екс-суддю тримали на іншій базі ДПСУ — в Оболонському районі Києва, недалеко від Пущі-Водиці.

Нагадаємо, 31 липня в Службі безпеки заявили, що екс-суддя Чаус дійсно перебуває під захистом спецслужби. Наголошувалося, що він сам попросив, щоб його забрали співробітники СБУ.

Раніше Чаус здався владі й співробітники СБУ вивезли його в невідомому напрямку. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро, через що НАБУ влаштувало в Києві погоню за автомобілями СБУ, в яких міг бути Чаус. Через суперечки відомств виник справжній скандал.

Джерело: «Українська правда»