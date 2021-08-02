Honda создаст вибрирующую обувь для ориентации слабовидящих на улице. Фото: Techxplore

https://racurs.ua/n158248-honda-sozdast-vibriruuschuu-obuv-dlya-orientacii-slabovidyaschih-na-ulice.html

Ракурс

Вибрирующая обувь поможет слабовидящим ориентироваться на улице — специальную систему навигации разработал стартап Ashirase, который был создан Honda.

Разработана система навигации в обуви, которая помогает людям с нарушениями зрения ориентироваться в общественных местах. Стартап возглавил Ватару Чино, который придумал новое навигационное устройство после того, как его слабовидящая бабушка погибла, поскользнувшись и упав с насыпи во время прогулки. Он использовал свой опыт инженера-исследователя в области беспилотного транспорта для разработки нового устройства помощи слабовидящим пешеходам. Об этом сообщает Techxplore.

Разработка состоит из двух основных частей. Одна помещается внутри обуви и состоит из вибрирующих стержней вдоль полотна ткани. Другая часть расположена на верхней части обуви и содержит микросхемы для запуска навигационных приложений и батарею для питания вибрирующих элементов. Устройство анализирует данные из системы GPS и вычисляет оптимальный маршрут.

Работает навигация следующим образом — во время ходьбы вибрации в левом или правом ботинке подсказывают человеку, куда надо повернуть или сигнализируют о необходимости остановки. Авторы разработки утверждают, что их систему можно установить в любую обувь. При этом эта обувь предусмотрена именно для слабовидящих, а не слепых.

Напомним, на базе искусственного интеллекта создали необычный рюкзак, способный «видеть» окружающую обстановку. Такой рюкзак сможет заменить традиционный навигатор и поможет слабовидящим ориентироваться на улице.

Источник: Techxplore