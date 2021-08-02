Honda створить вібруюче взуття для орієнтації слабозорих на вулиці. Фото: Techxplore

https://racurs.ua/ua/n158248-honda-stvoryt-vibruuche-vzuttya-dlya-oriientaciyi-slabozoryh-na-vulyci.html

Ракурс

Вібруюче взуття допоможе слабозорим орієнтуватися на вулиці — спеціальну систему навігації розробив стартап Ashirase, який був створений Honda.

Розроблена система навігації у взутті, яка допомагає людям з вадами зору орієнтуватися в громадських місцях. Стартап очолив Ватару Чіно, який придумав новий навігаційний пристрій після того, як його слабозора бабуся загинула, послизнувшись і впавши з насипу під час прогулянки. Він використовував свій досвід інженера-дослідника в області безпілотного транспорту для розробки нового пристрою допомоги слабозорим пішоходам. Про це повідомляє Techxplore.

Розробка складається з двох основних частин. Одна поміщається всередині взуття і складається з вібруючих стрижнів уздовж полотна тканини. Інша частина розташована на верхній частині взуття і містить мікросхеми для запуску навігаційних додатків і батарею для живлення вібруючих елементів. Пристрій аналізує дані з системи GPS і обчислює оптимальний маршрут.

Працює навігація наступним чином — під час ходьби вібрації в лівому або правому черевику підказують людині, куди треба повернути або сигналізують про необхідність зупинки. Автори розробки стверджують, що їхню систему можна встановити в будь-яке взуття. При цьому це взуття передбачене саме для людей із вадами зору, а не сліпих.

Нагадаємо, на базі штучного інтелекту створили незвичайний рюкзак, здатний «бачити» навколишнє оточення. Такий рюкзак зможе замінити традиційний навігатор і допоможе слабозорим орієнтуватися на вулиці.

Джерело: Techxplore