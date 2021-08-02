Адвокат зустрівся з Чаусом — що відомо

Чаус. Фото: Капитал

https://racurs.ua/ua/n158249-advokat-zustrivsya-z-chausom-scho-vidomo.html

Ракурс

Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського райсуду Києва, наразі перебуває у двох статусах — підозрюваного й потерпілого.

Його стан здоров’я «втомлений». Про це він заявив в YouTube.

За словами адвоката, зустріч між ним та його клієнтом відбулася у вихідні. Він наголосив, що сам знайшов Миколу Чауса, але яким саме чином — сказати не може. Натомість Служба безпеки України (СБУ) надала йому можливість поспілкуватися з екс-суддею стільки, скільки буде необхідно.

У Миколи Чауса зараз два статуси: перший — він підозрюваний у справі НАБУ, другий — він потерпілий у справі про його викрадення. На сьогоднішній момент він не є затриманим, — заявив адвокат.

Спілкування з підзахисним проходило в присутності співробітника СБУ, але нічого таємного в розмові не було. Стан здоров’я Чауса «втомлений», йому надають медичну допомогу. Зараз в екс-судді вже взяли аналізи.

Щодо кримінальної справи проти Чауса, то адвокат підготував клопотання на Офіс генпрокурора про зміну підслідності справи НАБУ.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що Микола Чаус зараз перебуває в безпеці. Він отримує необхідну медичну допомогу й перебуває під захистом Служби безпеки України.