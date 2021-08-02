Россия испытывает на жителях ОРДЛО сомнительную вакцину, фото: 20Minutos

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Ракурс

Россия тестирует на жителях ОРДЛО свою сомнительную вакцину Sputnik Light — однокомпонентного двойника вакцины Sputnik V.

Таким образом людей, ожидающих, что им будут вводить заранее широко разрекламированную оккупантом вакцину Sputnik V, вводят в заблуждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам, — подчеркивают в разведке.

В ГУР отмечают, что за гибель или болезни людей, привитых этим экспериментальным препаратом, Россия не будет нести никакой ответственности и останется тайной, сколько именно людей Sputnik Light убьет на самом деле.

Отмечается, что Sputnik Light разработана на основе вакцины Sputnik V. Эта вакцина не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в феврале в Украине официально запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.