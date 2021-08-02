СБУ розоблачила титушек. Фото: СБУ

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Илья Кива, нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», остался без своей силовой организации «Патриоты — за жизнь!».

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины и прекратили деятельность организации во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. О блокировании заявили в пресс-службе органа.

Правоохранители отмечают, что группировка причастна к совершению тяжких преступлений на идеологической почве, а злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения.

В марте 2021 года лидер группы нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были спровоцировать обострение политической обстановки и массовые митинги. Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в офисном помещении общественного объединения правоохранители нашли:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;

крупную партию марихуаны и оборудование для его выращивания.

Лидеру титушок Кивы уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидера титушок Ильи Кивы схватили в Харькове в понедельник вечером, 5 июля. Речь идет о задержании Олега Ширяева — экс-командира «Восточного корпуса», а ныне одного из лидеров организации Кивы «Патриоты — за жизнь», которую неофициально называют боевым крылом пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.