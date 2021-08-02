Как отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста, рассказали ученые

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n158253-kak-otlichautsya-covid-simptomy-u-ludey-raznogo-vozrasta-rasskazali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжают исследовать ученые. Медики из Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста.

Они выяснили, что потеря обоняния является довольно редким явлением среди пожилых больных, а пациенты 40−59 лет чаще жалуются на постоянный кашель. Об этом пишет The Lancet Digital Health.

Отмечается, что ученые отслеживали динамику заболевания в первые три дня после положительного теста на коронавирус.

В частности, выяснилось, что первыми симптомами коронавируса у людей от 16 до 39 лет чаще всего является потеря обоняния, боль в груди, в желудке и одышка. А для людей в возрасте от 40 до 59 лет был характерен постоянный кашель и иногда боль в груди и потеря обоняния, а пациенты в возрасте от 60 до 80 лет жалуются на боль в мышцах, груди, одышку и диарею.

Также мужчины чаще, чем женщины сообщают об одышке, упадке сил и ознобе.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые вспышки коронавируса в Украине могут случиться уже в первой половине августа. Сейчас властям удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии. Но вероятность всплеска COVID-19 достаточно высока.

Источник: The Lancet