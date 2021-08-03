Високу патогенність COVID-штаму «Дельта» виявили японські вчені. Фото: rg.ru

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Індійський штам коронавірусу «Дельта» має найбільшу патогенність серед інших варіантів коронавірусної хвороби COVID-19.

Група фахівців з Токійського університету провели дослідження, в ході якого штучно створили віруси, що несуть мутацію P681R. Це найбільш характерна мутація для всіх штамів індійської варіації COVID-19. Відомо, що зараження коронавірусом призводить до руйнування клітин, які потім зливаються в єдину масу — так звані синтіції. Про це повідомляє NHK.

Науковці провели дослідження за участю мишей і з’ясували, що інфікування «Дельтою» призводить до підвищеного обсягу синтицій, який у 2,7 рази перевищує по масі аналогічні скупчення при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу. Дослідники вважають, що цей фактор викликає велику схильність до різного роду патологій.

Крім того, тварини, заражені вірусом з мутацією P681R, втрачали у вазі на 4,7−6,9% більше, ніж гризуни з різними штамами.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що система охорони здоров’я країни вже готова до нової хвилі коронавірусу, спровокованої штамом «Дельта». Медики запевняють, що COVID-19 в Україні вируватиме найближчим часом, але зараз ознак національного або регіонального спалаху інфекції немає.

Джерело: NHK