Высокую патогенность COVID-штамма «Дельта» обнаружили японские ученые. Фото: rg.ru

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Ракурс

Индийский штамм коронавируса «Дельта» имеет наибольшую патогенность среди других вариантов коронавирусной болезни COVID-19.

Группа специалистов из Токийского университета провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R. Это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации COVID-19. Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу — так называемые синтиции. Об этом сообщает NHK.

Ученые провели исследование с участием мышей и выяснили, что инфицирование «Дельтой» приводит к повышенному объему синтиций, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные скопления при инфицировании другими вариантами коронавируса. Исследователи считают, что этот фактор вызывает большую склонность к разного рода патологиям.

Кроме того, животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7−6,9% больше, чем грызуны с различными штаммами.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что система здравоохранения страны готова к новой волне коронавируса, спровоцированной штаммом «Дельта». Медики уверяют, что COVID-19 в Украине будет бушевать в ближайшее время, но сейчас признаков национальной или региональной вспышки инфекции нет.

Источник: NHK