3 августа праздник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n158259-3-avgusta-kakoy-prazdnik-i-kto-prazdnuet-imeniny.html

Ракурс

3 августа в Украине празднуют День арбуза, а православные верующие почитают память святого Онисима или Семена и пророка Иезекииля, также известного как Онуфрий Печерский. В народе Семена называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает.

В древности предки называли Онуфрия молчаливым. В этот день нужно было все работы проводить в молчании. Сказать что-то можно только в крайнем случае, например, в случае пожара или несчастного случая.

В этот день принято заниматься ремонтом и уборкой дома, все проветрить, высушить, выбросить гнилые доски, заменить на новые. Во время работ нужно молчать. Если нарушить запрет, то, согласно с поверьем, вас будут ждать болезни и неприятности.

Народные приметы на 3 августа:

Гроза на Семена — осень будет долгой;

Громко кричат ​​сороки — будет очень теплая погода зимой;

Большие кучи на муравейниках — жди холодной зимы;

Сильные росы — будет плохой урожай льна.

Именины празднуют: