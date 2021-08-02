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Ракурс
3 августа праздник. Фото: Istock

3 августа — какой праздник и кто празднует именины

2 авг 2021, 22:27
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3 августа в Украине празднуют День арбуза, а православные верующие почитают память святого Онисима или Семена и пророка Иезекииля, также известного как Онуфрий Печерский. В народе Семена называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает.

В древности предки называли Онуфрия молчаливым. В этот день нужно было все работы проводить в молчании. Сказать что-то можно только в крайнем случае, например, в случае пожара или несчастного случая.


В этот день принято заниматься ремонтом и уборкой дома, все проветрить, высушить, выбросить гнилые доски, заменить на новые. Во время работ нужно молчать. Если нарушить запрет, то, согласно с поверьем, вас будут ждать болезни и неприятности.

Народные приметы на 3 августа:

  • Гроза на Семена — осень будет долгой;
  • Громко кричат ​​сороки — будет очень теплая погода зимой;
  • Большие кучи на муравейниках — жди холодной зимы;
  • Сильные росы — будет плохой урожай льна.

Именины празднуют:

  • Иван;
  • Семен;
  • Лидия;
  • Никодим.

Источник: Ракурс


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