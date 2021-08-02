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3 августа праздник. Фото: Istock
3 августа — какой праздник и кто празднует имениныhttps://racurs.ua/n158259-3-avgusta-kakoy-prazdnik-i-kto-prazdnuet-imeniny.htmlРакурс
3 августа в Украине празднуют День арбуза, а православные верующие почитают память святого Онисима или Семена и пророка Иезекииля, также известного как Онуфрий Печерский. В народе Семена называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает.
В древности предки называли Онуфрия молчаливым. В этот день нужно было все работы проводить в молчании. Сказать что-то можно только в крайнем случае, например, в случае пожара или несчастного случая.
В этот день принято заниматься ремонтом и уборкой дома, все проветрить, высушить, выбросить гнилые доски, заменить на новые. Во время работ нужно молчать. Если нарушить запрет, то, согласно с поверьем, вас будут ждать болезни и неприятности.
Народные приметы на 3 августа:
- Гроза на Семена — осень будет долгой;
- Громко кричат сороки — будет очень теплая погода зимой;
- Большие кучи на муравейниках — жди холодной зимы;
- Сильные росы — будет плохой урожай льна.
Именины празднуют:
- Иван;
- Семен;
- Лидия;
- Никодим.
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