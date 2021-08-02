Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n158258-vakcinaciya-v-es-privito-bolee-poloviny-naseleniya.html

Ракурс

Вакцинация в Европейском Союзе (ЕС) продолжается — две дозы вакцины от коронавируса получили 60% взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Остаемся бдительными. Делаем прививки! Для собственного здоровья — и для защиты других, — написала она.



До этого сообщалось, что американские производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили стоимость своих препаратов для ЕС. Условия контрактов были пересмотрены после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые векторные вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине будет бушевать в ближайшее время, но сейчас признаков национальной или региональной вспышки инфекции нет. Система здравоохранения страны уже готова к новой волне коронавируса, спровоцированной штаммом «Дельта».