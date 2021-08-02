ЄС. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158258-vakcynaciya-v-ies-pryschepleno-ponad-polovynu-naselennya.html

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Вакцинація в Європейському Союзі (ЄС) триває — дві дози вакцини від коронавірусу отримали 60% дорослого населення.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

60% усіх дорослих у ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID-19 та його варіантів. Залишаємось пильними. Робімо щеплення! Для власного здоров’я — і для захисту інших, — написала вона.



До цього повідомлялося, що американські виробники вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna підвищили вартість своїх препаратів для ЄС. Умови контрактів були переглянуті після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні вируватиме найближчим часом, але зараз ознак національного або регіонального спалаху інфекції немає. Система охорони здоров’я країни вже готова до нової хвилі коронавірусу, спровокованої штамом «Дельта».