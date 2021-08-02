Ляшко. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158257-ukrayina-gotova-do-novoyi-hvyli-koronavirusu-lyashko.html

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Коронавірус в Україні вируватиме найближчим часом, але зараз ознак національного або регіонального спалаху інфекції немає.

Система охорони здоров’я країни вже готова до нової хвилі коронавірусу, спровокованої штамом «Дельта». Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктора Ляшка у Facebook.

Він наголосив, що найкращий захист від коронавірусу — це вакцинація. Ляшко повідомив, що в Україну надійшло майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу. До того ж у серпні в країну приїде щонайменше 5 млн доз вакцини.

Вакцина в Україні, її вистачить усім охочим вакцинуватися. Тільки за липень ми зробили майже 3 млн щеплень і продовжуємо нарощувати темпи й надалі. Я дякую нашим медикам, адже завдяки їхній праці 5,6 млн доз вакцини вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз уже в очікуванні, — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми в людей різного віку.