Розгадано секрет довгожителів

Довгожитель. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158256-rozgadano-sekret-dovgojyteliv.html

Ракурс

Секрет довголіття вдалося розгадати вченим. З’ясувалося, що до складу мікробіому кишківника довгожителів входить більша кількість бактерій, які перетворюють первинні жовчні кислоти у вторинні.

Вторинні жовчні кислоти допомагають довгожителям запобігати збільшенню кількості патогенних бактерій і запаленню кишківника. До такого висновку дійшли японські вчені, повідомляє журнал Nature.

Вчені з Університету Кейо припустили, що довгожителі мають особливий склад кишкового мікробіому, що допомагає їм боротися з інфекціями та іншими стресовими чинниками довкілля.

Вони вивчили кишкову мікробіоту різних вікових груп і включили в дослідження довгожителів (160 осіб), людей 85−89 років (112 осіб) і 47 учасників віку 21−55 років. У всіх випробовуваних зібрали зразки калу і визначили склад кишкового мікробіому.

Виявилося, що для довгожителів характерні бактерії роду Alistipes, Parabacteroides, Bacteroides, Clostridium і Methanobrevibacter, які набагато рідше зустрічаються в інших вікових груп. Одна з найбільш широко представлених у довгожителів бактерій Clostridium scindens бере участь у перетворенні первинних жовчних кислот у вторинні. Дослідники вирішили додатково перевірити рівні жовчних кислот у калі учасників.

Загальна кількість жовчних кислот у довгожителів не відрізнялася від інших вікових груп, але було збільшено кількість вторинних жовчних кислот: метаболітів хенодезоксихолевої кислоти. Саме ця кислота пригнічує ріст бактерій, що спричиняють запалення кишківника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що середня тривалість життя у світі складає 72 роки, але є люди, які живуть і довше 100 років. Генетика відіграє важливу, якщо не вирішальну роль у довголітті людини. До такого висновку прийшла група дослідників на чолі з професором Паоло Гараньяні з університету Болоньї, які секвенували геноми 81 людини у віці понад 105 і 110 років, а потім порівняли їх із геномами відносно молодої групи здорових людей у віці 68 років.