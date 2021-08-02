Разгадан секрет долгожителей

Долгожители. Фото: istock

https://racurs.ua/n158256-razgadan-sekret-dolgojiteley.html

Ракурс

Секрет долголетия удалось разгадать ученым. Оказалось, что в состав микробиома кишечника долгожителей входит большее количество бактерий, которые превращают первичные желчные кислоты во вторичные.

Вторичные желчные кислоты помогают долгожителям предотвращать рост патогенных бактерий и воспаление кишечника. К такому выводу пришли японские ученые, сообщает журнал Nature.

Ученые из Университета Кейо предположили, что долгожители обладают особым составом кишечного микробиома, помогающим им бороться с инфекциями и другими стрессовыми факторами окружающей среды.

Они изучили кишечную микробиоту разных возрастных групп и включили в исследование долгожителей (160 человек), людей 85−89 лет (112 человек) и 47 участников возраста 21−55 лет. У всех испытуемых собрали образцы кала и определили состав кишечного микробиома.

Оказалось, что для долгожителей характерны бактерии рода Alistipes, Parabacteroides, Bacteroides, Clostridium и Methanobrevibacter, которые гораздо реже встречаются у других возрастных групп. Одна из наиболее широко представленных у долгожителей бактерий Clostridium scindens участвует в превращении первичных желчных кислот во вторичные. Исследователи решили дополнительно проверить уровни желчных кислот в кале участников.

Общее количество желчных кислот у долгожителей не отличалось от других возрастных групп, но было увеличено количество вторичных желчных кислот: метаболитов хенодезоксихолевой кислоты. Именно эта кислота подавляет рост бактерий, вызывающих воспаление кишечника.

Напомним, ранее мы сообщали, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 72 года, но есть люди, которые живут и дольше 100 лет. Генетика играет важную, если не решающую роль в долголетии человека. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Паоло Гараньяни из университета Болоньи, которые секвенировали геномы 81 человека в возрасте более 105 и 110 лет, а затем сравнили их с геномами относительно молодой группы здоровых людей в возрасте 68 лет.