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Ракурс
Венедиктова. Фото: Укринформ

У Венедиктовой хотят помирить НАБУ и СБУ

2 авг 2021, 20:03
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Офис генпрокурора пытается установить эффективную коммуникацию между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Службой безопасности Украины (СБУ) во время расследований в отношении судьи-беглеца Николая Чауса.

До этого правоохранители соревновались за Чауса и не могли определить, кто возьмет судью-коррупционера под стражу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает «Украинская правда».

Там заявили, что Чаус проходит по двум делам — он подозреваемый по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевший по делу похищения, которым занимается СБУ. Также в Офисе сообщили, что к ним не обращались по изменению подследственности ни в одном производстве.


Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Чаус стал яблоком раздора между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Службой безопасности Украины (СБУ).

Источник: УП

Источник: Ракурс


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