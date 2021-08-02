У Венедіктової намагаються помирити НАБУ та СБУ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158255-u-venediktovoyi-namagautsya-pomyryty-nabu-ta-sbu.html

Ракурс

Офіс генпрокурора намагається встановити ефективну комунікацію між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Службою безпеки України (СБУ) під час розслідувань щодо судді-втікача Миколи Чауса.

До цього правоохоронці змагалися за Чауса та не могли визначити, хто візьме суддю-корупціонера під варту. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає «Українська правда».

Там заявили, що Чаус проходить по двох справах — він підозрюваний у справі про хабар, яке розслідує НАБУ, та потерпілий у справі викрадення, яким займається СБУ. Також в Офісі повідомили, що до них не зверталися щодо зміни підслідності в будь-якому провадженні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Чаус став яблуком розбрату між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Службою безпеки України (СБУ).

Джерело: УП