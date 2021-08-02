Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Венедіктової намагаються помирити НАБУ та СБУ. Фото: Укрінформ

У Венедіктової намагаються помирити НАБУ та СБУ

2 сер 2021, 20:03
999

Офіс генпрокурора намагається встановити ефективну комунікацію між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Службою безпеки України (СБУ) під час розслідувань щодо судді-втікача Миколи Чауса.

До цього правоохоронці змагалися за Чауса та не могли визначити, хто візьме суддю-корупціонера під варту. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає «Українська правда».

Там заявили, що Чаус проходить по двох справах — він підозрюваний у справі про хабар, яке розслідує НАБУ, та потерпілий у справі викрадення, яким займається СБУ. Також в Офісі повідомили, що до них не зверталися щодо зміни підслідності в будь-якому провадженні.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Чаус став яблуком розбрату між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Службою безпеки України (СБУ).

Джерело: УП

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів