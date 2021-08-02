Зник голова «Білоруського дому» . фото: telegram

https://racurs.ua/ua/n158254-znyk-golova-biloruskogo-domu.html

Ракурс

У Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім», яка займалася допомогою білорусам, що постраждали від режиму Олександра Лукашенка.

Віталій Шишов вийшов на пробіжку вранці 2 серпня і не повернувся. Про це повідомляє прес-служба організації в Telegram.

Відомо, що з його номера було зроблено кілька так званих «глухарів», однак зараз зв’язатись із ним неможливо. Більше на зв’язок він не виходив. Колеги Шишова прочесали масив, де він зазвичай бігав, але не виявили його слідів.

Поліцію повідомили про зникнення чоловіка, пошуки тривають.

Білоруський дім в Україні — некомерційна громадська організація, яка допомагає білорусам і всім, хто постраждав від дій режиму Олександра Лукашенка. Білоруський дім допомагає білорусам з легалізацією в Україні, працевлаштуванням, пошуками житла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Росії на полюванні зник Олександр Мураховський — колишній головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1, в Омську, де у серпні 2020 року після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» лікувався російський опозиціонер Олексій Навальний.