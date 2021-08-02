Исчез глава «Белорусского дома» . Фото: telegram

https://racurs.ua/n158254-ischez-glava-belorusskogo-doma.html

Ракурс

В Киеве исчез глава общественной организации «Белорусский дом», которая занималась помощью белорусам, пострадавших от режима Александра Лукашенко.

Виталий Шишов вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Известно, что с его номера было сделано несколько так называемых «глухарей», однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Коллеги Шишова прочесали массив, где он обычно бегал, но не обнаружили его следов.

Полицию уведомили об исчезновении мужчины, поиски продолжаются.

Белорусский дом в Украине — некоммерческая общественная организация, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима Александра Лукашенко. Белорусский дом помогает белорусам с легализацией в Украине, трудоустройством, поисками жилья.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России на охоте исчез Александр Мураховский — бывший главный врач больницы скорой помощи № 1, в Омске, где в августе 2020 после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.