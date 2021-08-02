Ляшко. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n158257-ukraina-gotova-k-novoy-volne-koronavirusa-lyashko.html

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Коронавирус в Украине будет бушевать в ближайшее время, но сейчас признаков национальной или региональной вспышки инфекции нет.

Система здравоохранения страны уже готова к новой волне коронавируса, спровоцированной штаммом «Дельта». Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

Он отметил, что лучшая защита от коронавируса — это вакцинация. Ляшко сообщил, что в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин от коронавируса. К тому же в августе в страну приедет не менее 5 млн доз вакцины.

Вакцина в Украине есть, ее хватит всем желающим вакцинироваться. Только за июль мы сделали почти 3 млн прививок и продолжаем наращивать темпы и в дальнейшем. Я благодарю нашим медикам, ведь благодаря их труду 5,6 млн доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз уже в ожидании, — заявил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста.