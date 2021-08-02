Рекомендации по празднованию Дня Независимости дал Минздрав. Фото: galinfo.com.ua

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Рекомендации по празднованию Дня независимости предоставило Министерство здравоохранения Украины.

Определенным категориям граждан и людям с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции стоит остаться дома или воздержаться от посещения массовых мероприятий. Мероприятия ко Дню Независимости Украины продлятся с 22 по 24 июля. Об этом 2 июля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме «Украина 30».

По словам главы Минздрава, следует воздержаться от массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19. Людям из группы риска также стоит воздержаться от посещения мероприятий, избегать мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении.

Также украинцам стоит придерживаться дистанций, носить маску и мыть руки. Не рекомендуют в Минздраве употреблять алкогольные напитки во время проведения праздничных мероприятий.

Напомним, 2 августа президент Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.