Невакцинированным учителям планируют уменьшить зарплату в Греции. Фото: http://pplus.in.ua/

https://racurs.ua/n158231-nevakcinirovannym-uchitelyam-planiruut-umenshit-zarplatu-v-grecii.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. В Греции преподаватели, которые откажутся пройти вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19, получать меньшую зарплату и подвергнутся другим дисциплинарным наказаниям.

Над принятием и разработкой такого решения работает Министерство образования Греции, сообщает Ekathimerini.

Новые правила, которые разрабатываются для обеспечения безопасного учебного процесса в школах и университетах, будут касаться администрации, преподавательского состава и всего персонала учреждения.

Помимо сокращения выплат, постоянный работник может быть вовсе отстранен от работы без сохранения заработной платы, пока не пройдет вакцинацию, а с временным персоналом могут приостановить сотрудничество.

За последнее время в стране значительно возросло количество новых больных, поэтому правительство сделало обязательной вакцинацию медиков и социальных работников. А вакцинированным гражданам предоставили преференции в пределах Греции, с разрешением на посещение общественных заведений.

Источник: Ekathimerini