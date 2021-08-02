Белорусский скандал на Олимпиаде — муж Тимановской выехал в Киевhttps://racurs.ua/n158230-belorusskiy-skandal-na-olimpiade-muj-timanovskoy-vyehal-v-kiev.htmlРакурс
Арсений Зданевич, муж Кристины Тимановськой, белорусской спортсменки, которую представители нацсборной на Олимпиаде в Токио попытались депортировать в Беларусь после ее критических высказываний в отношении представителей команды самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, выехал из Беларуси в Украину.
По словам Зденевича, он отправился в Киев. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
В Киев, но подробной информации не предоставлю, — заявил Зданевич в комментарии изданию.
Тимановская должна была выступать на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 м. Уже в Японии ее неожиданно включили в состав эстафеты 4×400 м. В соцсетях спортсменка опубликовала сообщение, в котором возмутилась этим тренерским решением, поскольку она не специализируется на соревнованиях такого рода.
В результате белорусские спортивные чиновники попытались депортировать ее на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Тимановская обратилась за помощью к японской полиции, Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль.
Впоследствии Тимановская попросила политического убежища в Польше.
Напомним, Тимановская рассказала, почему боится возвращаться в Беларусь.
Источник: «Спорт-Экспресс»