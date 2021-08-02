Христина Тимановська, фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n158230-biloruskyy-skandal-na-olimpiadi-cholovik-tymanovskoyi-vyyihav-do-kyieva.html

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Арсеній Зданевич, чоловік Христини Тимановської, білоруської спортсменки, яку представники нацзбірної на Олімпіаді в Токіо спробували депортувати до Білорусі після її критичних висловлювань щодо представників команди самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, виїхав з Білорусі до України.

За словами Зденевича, він вирушив до Києва. Про це повідомляє видання «Спорт-Експрес».

До Києва, але докладної інформації не надам, — заявив Зданевич у коментарі виданню.

Тимановська мала виступати на Олімпійських іграх в Токіо на дистанції 200 м. Вже в Японії її несподівано включили до складу естафети 4×400 м. У соцмережах спортсменка опублікувала повідомлення, в якому обурилася цим тренерським рішенням, оскільки вона не спеціалізується на змаганнях такого роду.

В результаті білоруські спортивні чиновники спробували депортувати її на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх. Тимановська звернулася за допомогою до японської поліції, Міжнародний олімпійський комітет взяв ситуацію під контроль.

Згодом Тимановська попросила політичного притулку в Польщі.

Нагадаємо, Тимановська розповіла, чому боїться повертатися до Білорусі.

Джерело: «Спорт-Експрес»