Правила в'їзду в Україну посилять 5 серпня. Фото: dpsu.gov.ua

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Правила в’їзду в Україну дещо зміняться з 5 серпня. Як і досі іноземцям та особам без громадянства потрібно буде пред’явити страховий поліс та один із документів — негативний ПЛР-тест/експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію.

Зміни з 5 серпня передбачають обов’язкову самозоляцію протягом 10 днів для іноземців. Ізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. Іноземець має встановити додаток «Вдома». Його самоізоляція не потрібна або припиняється у випадку отримання негативного тесту на коронавірус. При відмові встановити додаток «Вдома» таких громадян не пропускатимуть в Україну. Про це повідомила прес-служба аеропорту «Бориспіль».

Українці теж повинні будуть пройти десятиденну самоізоляцію, яка повинна початися через 72 години після перетину кордону. На 14 днів самоізоляції відправлятимуть невакцинованих осіб, які прибули з Індії та Росії й перебували там більше ніж тиждень. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину кордону та не може бути припинений в жодному випадку.

Самоізоляція не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію. Також її уникнуть українці, які повністю вакцинувалися або мають документ про отримання одного уколу вакцини.

Громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня, також звільнені від необхідності йти на самоізоляцію. Від самоізоляції також врятує негативний тест на коронавірус, але не осіб, які прибули з Росії чи Індії.

Нагадаємо, незабаром в Україні введуть обмеження для невакцинованих від коронавірусної хвороби COVID-19 громадян. Також обмеження можуть торкнутися підприємств громадського харчування, водіїв громадського транспорту, комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням.