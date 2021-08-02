Правила въезда в Украину ужесточат 5 августа. Фото: dpsu.gov.ua

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Правила въезда в Украину несколько изменятся с 5 августа. Как и ранее иностранцам и лицам без гражданства нужно будет предъявить страховой полис и один из документов — отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.

Изменения с 5 августа предусматривают обязательную самозоляцию в течение 10 дней для иностранцев. Изоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Иностранец должен установить приложение «Вдома». Его самоизоляция не требуется или прекращается в случае получения отрицательного теста на коронавирус. При отказе установить приложение «Вдома» таких граждан не будут пропускать в Украину. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Борисполь».

Украинцы тоже должны будут пройти десятидневную самоизоляцию, которая должна начаться через 72 часа после пересечения границы. На 14 дней самоизоляции будут отправлять невакцинированных лиц, прибывших из Индии и России и находившихся там больше чем неделю. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в коем случае.

Самоизоляция не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию. Также ее избегут украинцы, которые полностью вакцинировались или имеют документ о получении одного укола вакцины.

Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа, также освобождены от необходимости идти на самоизоляцию. От самоизоляции также спасет отрицательный тест на коронавирус, но не лиц, прибывших из России или Индии.

Напомним, вскоре в Украине введут ограничения для непривитых от коронавирусной болезни COVID-19 граждан. Также ограничения могут коснуться предприятий общественного питания, водителей общественного транспорта, коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.