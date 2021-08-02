Невакцинованим вчителям планують зменшити зарплату в Греції. Фото: http://pplus.in.ua/

https://racurs.ua/ua/n158231-nevakcynovanym-vchytelyam-planuut-zmenshyty-zarplatu-v-greciyi.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. У Греції викладачі, які відмовляться пройти вакцинацію або регулярне тестування на COVID-19, отримуватимуть меншу зарплату та інші дисциплінарні покарання.

Над ухваленням та розробкою такого рішення працює Міністерство освіти Греції, повідомляє Ekathimerini.

Нові правила, що розробляються для забезпечення безпечного навчального процесу в школах та університетах, стосуватимуться адміністрації, викладацького складу та всього персоналу закладу.

Крім скорочення виплат, постійний працівник може бути зовсім відсторонений від роботи без збереження заробітної плати до тих пір, поки не пройде вакцинацію, а з тимчасовим персоналом можуть призупинити роботу.

За останній час в країні значно зросла кількість нових хворих, тому уряд зробив обовʼязковою вакцинацію медиків та соціальних працівників. А вакцинованим громадянам надали преференції в межах Греції, з дозволом на відвідування громадських закладів.

Джерело: Ekathimerini