Рекомендації по святкуванню Дня Незалежності дало МОЗ. Фото: galinfo.com.ua

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Рекомендації по святкуванню Дня незалежності надало Міністерство охорони здоров’я України.

Певним категоріям громадян та людям із симптомами гострої респіраторно-вірусної інфекції варто залишитися вдома або утриматися від відвідування масових заходів. Заходи до Дня Незалежності України триватимуть з 22 по 24 липня. Про це 2 липня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на форумі «Україна 30».

За словами очільника МОЗ, варто утриматися від масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19. Людям із групи ризику також варто утриматися від відвідування заходів, уникати місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні.

Також українцям варто дотримуватись дистанцій, носити маску й мити руки. Не рекомендують в МОЗ вживати алкогольні напої під час проведення святкових заходів.

Нагадаємо, 2 серпня президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня незалежності України. Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя незалежності України.