3 серпня свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158259-3-serpnya-yake-svyato-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

Ракурс

3 серпня в Україні святкують День кавуна, а православні віряни вшановують пам’ять преподобного Онисима або Семена і пророка Єзекіля, також відомого як Онуфрій Печерський. У народі Семена називали Літопроводцем, оскільки він літо проводжає.

У давнину предки називали Онуфрія мовчазним. У цей день потрібно було всі роботи проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому разі, наприклад, у випадку пожежі чи за нещасного випадку.

У цей день заведено займатися ремонтом та прибиранням домівки, усе провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. Під час робіт потрібно мовчати. Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби та неприємності.

Народні прикмети на 3 серпня:

Гроза на Семена — осінь буде довгою;

Голосно кричать сороки — буде дуже тепла погода взимку;

Великі купи на мурашниках — чекай холодної зими;

Сильні роси — буде поганий врожай льону.

Іменини святкують: