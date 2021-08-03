У Зеленського відреагували на смерть Шишова

Никифоров. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n158313-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-smert-shyshkova.html

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Смерть Віталія Шишова, якого знайшли мертвим сьогодні в Києві, уже спричинила міжнародний скандал.

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі цей інцидент. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі та нам дуже важливо, щоби білоруси після подій літа та осені минулого року приїхали в Україну, щоби вони відчували себе в безпеці, — заявив він.

Речник Зеленського додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що Україна робить усе можливе для розслідування цієї справи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що версії смерті голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова назвали в поліції. Слідчі перевіряють можливі версії злочину — вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства. Експерти виявили на тілі повішеного садна. Ці травми характерні для разового падіння.