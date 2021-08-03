У Зеленского отреагировали на смерть Шишова

Никифоров. Фото: ОП

https://racurs.ua/n158313-u-zelenskogo-otreagirovali-na-smert-shishova.html

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Смерть Виталия Шишова, которого нашли мертвым сегодня в Киеве, уже вызвала международный скандал.

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле этот инцидент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Мы пристально следим за выводами полиции, президент обычно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности, — заявил он.

Спикер Зеленского добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского.

В Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что Украина делает все возможное для расследования этого дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова назвали в полиции. Следователи проверяют возможные версии преступления — совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства. Эксперты обнаружили на теле повешенного ссадины. Эти травмы характерны для разового падения.