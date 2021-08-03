На смерть Шишова отреагировали в США. Фото: Инстаграм

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На смерть Виталия Шишова, председателя «Белорусского дома в Украине», отреагировало посольство США в Украине.

Штаты надеются «на полное и тщательное расследование», которое проведут украинские власти. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, — говорится в заявлении.

Напомним, 2 августа в Киеве пропал председатель общественной организации «Белорусский дом» Виталий Шишов. Утром он вышел на пробежку и не вернулся. Впоследствии его нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция обещает проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.