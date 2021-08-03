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Ракурс
Шкарлет. Фото: Лига

Вернутся ли школы на «дистанционку», рассказали в МОН

3 авг 2021, 16:37
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Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, прокомментировал возможность введения дистанционного образования в этом году.

По его словам, на настоящий момент нет предпосылок к возвращению на дистанционное образование с сентября 2021 года. Об этом он рассказал в интервью «Слово и дело».

Однако, по его словам, осень связана с похолоданием и это может повлиять на учебу, так как растет число заболеваний различными острыми и респираторными болезнями.

В межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это — первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение дистанционного образования — это распространение штамма «Дельта», всех других новых штаммов коронавируса, возникающих в мире, — сказал он.


Напомним, ранее мы сообщали, что закрытые в результате укрупнения учебные заведения в сельской местности часто находятся в запущенном состоянии. Верховная Рада 18 мая приняла в первом чтении законопроект об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений.

Источник: Слово и дело

Источник: Ракурс


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