Шкарлет. Фото: Лига

https://racurs.ua/n158309-vernutsya-li-shkoly-na-distancionku-rasskazali-v-mon.html

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Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, прокомментировал возможность введения дистанционного образования в этом году.

По его словам, на настоящий момент нет предпосылок к возвращению на дистанционное образование с сентября 2021 года. Об этом он рассказал в интервью «Слово и дело».

Однако, по его словам, осень связана с похолоданием и это может повлиять на учебу, так как растет число заболеваний различными острыми и респираторными болезнями.

В межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только ковидом, но и обычными острыми респираторными болезнями. Это — первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение дистанционного образования — это распространение штамма «Дельта», всех других новых штаммов коронавируса, возникающих в мире, — сказал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что закрытые в результате укрупнения учебные заведения в сельской местности часто находятся в запущенном состоянии. Верховная Рада 18 мая приняла в первом чтении законопроект об использовании имущества ликвидируемых коммунальных учреждений.

Источник: Слово и дело