Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вода в Крыму – Россия потратит дополнительные миллиарды на водоснабжение. Фото: Рубрика

Вода в Крыму — Россия потратит дополнительные миллиарды на водоснабжение

3 авг 2021, 16:26
999

Вода в Крыму остается в дефиците, для обеспечения водоснабжения на оккупированном полуострове Россия выделит из резервного фонда 2,3 млрд рублей.

Деньги планируют потратить на ремонт двух водопроводов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

940 млн рублей пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу полуострова, 1,36 млрд рублей — на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе.

Министерство экономики развития РФ получило поручение в течение 30 дней заключить с так называемыми «властями» соглашение о предоставлении субсидии.


Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма, — заявил Мишустин.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму продолжает быть дефицитом из-за снабжения российских военных баз водными ресурсами полуострова. В связи с этим оккупационные власти намерены пробурить скважины глубиной до полукилометра в дне Азовского моря.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров