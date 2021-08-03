Вода в Крыму – Россия потратит дополнительные миллиарды на водоснабжение. Фото: Рубрика

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Вода в Крыму остается в дефиците, для обеспечения водоснабжения на оккупированном полуострове Россия выделит из резервного фонда 2,3 млрд рублей.

Деньги планируют потратить на ремонт двух водопроводов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

940 млн рублей пойдет на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу полуострова, 1,36 млрд рублей — на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе.

Министерство экономики развития РФ получило поручение в течение 30 дней заключить с так называемыми «властями» соглашение о предоставлении субсидии.

Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма, — заявил Мишустин.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму продолжает быть дефицитом из-за снабжения российских военных баз водными ресурсами полуострова. В связи с этим оккупационные власти намерены пробурить скважины глубиной до полукилометра в дне Азовского моря.