Литва может объявить чрезвычайное положение - Минск свозит мигрантов к границе

https://racurs.ua/n158307-litva-mojet-obyavit-chrezvychaynoe-polojenie-minsk-svozit-migrantov-k-granice-video.html

Ракурс

Литва может объявить чрезвычайное положение — на следующей неделе из-за углубления миграционного кризиса Вильнюс созывает внеочередную сессию парламента, где, вероятно, будет приниматься такое решение.

Я надеюсь, что 10 августа на внеочередной сессии примутся реальные решения, то есть объявят чрезвычайное положение, — цитирует депутата-консерватора Аудронюса Ажубалиса издание Delfi.

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас отметил, что он также выступал с идеей объявления режима ЧС на границе.

Сейчас пограничники Литвы разворачивают мигрантов обратно в Беларусь. Министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил, что парламент будет решать также вопросы полномочий военных, работающих на границе.

В то же время агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex, которое помогает литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов в сопровождении автомобиля пограничников Беларуси в Шальчининкайском районе.

Напомним, в начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Литва обвиняет Беларусь в нелегальной переправке мигрантов из Ирака. В этом году со стороны Минска границу Литвы перешли более 4 тыс. мигрантов.

Страна начала огораживать границу с Беларусью длиной 550 километров. Украина решила помочь колючей проволокой, поскольку Вильнюс жаловался на ее недостаток.