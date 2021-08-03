Фейковые повестки рассылают от имени Киевского апелляционного суда

От имени апелляционного суда рассылают фейковые повестки

https://racurs.ua/n158306-feykovye-povestki-rassylaut-ot-imeni-kievskogo-apellyacionnogo-suda.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд заявляет о случаях рассылки фейковых повесток по вызовам в суд.

Эти сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения — с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда, сообщает пресс-служба суда.

Также в соответствующих сообщениях незаконно используют логотип и наименование суда.

В таких письмах содержится вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы.

Отмечается, что в суде устанавливают обстоятельства и планируют обратиться в милицию для установления организаторов этой фейковой рассылки.