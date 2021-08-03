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Ракурс
От имени апелляционного суда рассылают фейковые повестки

Фейковые повестки рассылают от имени Киевского апелляционного суда

3 авг 2021, 16:14
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Киевский апелляционный суд заявляет о случаях рассылки фейковых повесток по вызовам в суд.

Эти сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения — с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда, сообщает пресс-служба суда.

Также в соответствующих сообщениях незаконно используют логотип и наименование суда.

В таких письмах содержится вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы.

Отмечается, что в суде устанавливают обстоятельства и планируют обратиться в милицию для установления организаторов этой фейковой рассылки.


Киевский апелляционный суд призывает быть бдительными и не открывать вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обратите внимание, единственным официальным электронным адресом, от имени которой могут поступать сообщения, является inbox@kia.court.gov.ua, — подчеркивают в ведомстве.

Источник: Ракурс


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