Игорь Коломойский. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n158305-delo-protiv-kolomoyskogo-otkryli-v-rf-v-chem-obvinyaut.html

Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх, обвиняется в хищении четырех миллиардов долларов в Российской Федерации (РФ).

На него заведено соответствующее дело. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко подозревают в организации преступного сообщества, которое похитило в 2007 году у «Татнефти» продукцию на 4 млрд долларов.

Дело было возбуждено главным следственным управлением министерства внутренних дел по Татарстану. Действия представителей украинской стороны в нем признаются организацией преступного сообщества и участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ).

Сообщается, что уголовное дело связано с созданием в 1994 году «Транснациональной финансово-промышленной нефтяной компании» Укртатнафта". Татарстанская сторона владела 55,68% акций компании, а украинская — 43,05% акций.

Однако в октябре 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». После этого, часть акций были проданы на аукционе за 275 млн долларов ООО «Корсан», представляющий группу «Приват» Игоря Коломойского. К 2010 году группа «Приват» установила полный контроль над предприятием. Известно, что «Татнефть» с 2008 года пытается взыскать с Украины 2,4 млрд ущерба. Татарстанская компания обвинила Украину в нарушении правительственных договоренностей о взаимной защите инвестиций.

Напомним, ранее мы сообщали, что Игорь Коломойский может попасть под новые санкции США. Запрет на въезд Коломойскому на территорию Соединенных Штатов является лишь первым шагом.