Ігор Коломойський. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n158305-spravu-proty-kolomoyskogo-porushyly-u-rf-u-chomu-zvynuvachuut.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український олігарх, звинувачується в розкраданні чотирьох мільярдів доларів у Російській Федерації (РФ).

На нього заведено відповідну справу. Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на власні джерела.

Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Олександра Ярославського й Павла Овчаренка підозрюють в організації злочинного товариства, яке викрало у 2007 році в «Татнафти» продукцію на 4 млрд доларів.

Справу було порушено головним слідчим управлінням міністерства внутрішніх справ по Татарстану. Дії представників української сторони в ньому визнаються організацією злочинного товариства та участю в ньому (ч. 1 і 2. ст. 210 КК РФ).

Повідомляється, що кримінальну справу пов’язано зі створенням в 1994 році «Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії «Укртатнафта». Татарстанська сторона володіла 55,68% акцій компанії, а українська — 43,05% акцій.

Однак у жовтні 2007 року «Татнафта» почала втрачати контроль над «Укртатнафтою». Після цього, частина акцій були продані на аукціоні за 275 млн доларів ТОВ «Корсан», який представляє групу «Приват» Ігоря Коломойського. До 2010 року група «Приват» встановила повний контроль над підприємством. Відомо, що «Татнафта» з 2008 року намагається стягнути з України 2,4 млрд збитку. Татарстанська компанія звинуватила Україну в порушенні урядових домовленостей про взаємний захист інвестицій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ігор Коломойський може потрапити під нові санкції США. Заборона на в’їзд Коломойському на територію Сполучених Штатів є лише першим кроком.