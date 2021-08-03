Дощі та град – погода в Україні 4 серпня. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні в середу, 4 серпня, буде дощовою та прохолодною в західних та північних областях.

Натомість на сході та півдні пануватиме літня спека. Опади не оминуть і територію Житомирщини й Вінниччини, повідомляє український Гідрометцентр.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 4 серпня.

У західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах очікується град. Також можливі шквали 15−20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві буде сонячною та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 25−27°.

Погода в Харкові також прогнозується без опадів. Температура повітря вночі складе 16−18°, а вдень — 28−30°.

Погода в Одесі очікується тепла та без дощів. Вночі буде 21−23°, вдень температура повітря підніметься до 27−29°.

Погода у Львові буде дощовою та з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, а вдень — 23−25°.

Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Температура повітря вночі очікується 13−15°, вдень підніметься до 24−26°.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 серпня буде відносно спокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.