Дощі та град — погода в Україні 4 серпня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n158304-doschi-ta-grad-pogoda-v-ukrayini-4-serpnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні в середу, 4 серпня, буде дощовою та прохолодною в західних та північних областях.
Натомість на сході та півдні пануватиме літня спека. Опади не оминуть і територію Житомирщини й Вінниччини, повідомляє український Гідрометцентр.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 4 серпня.
У західних, Житомирській та Вінницькій областях в окремих районах очікується град. Також можливі шквали 15−20 м/с (II рівень небезпеки, жовтий).
Погода в Києві буде сонячною та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 25−27°.
Погода в Харкові також прогнозується без опадів. Температура повітря вночі складе 16−18°, а вдень — 28−30°.
Погода в Одесі очікується тепла та без дощів. Вночі буде 21−23°, вдень температура повітря підніметься до 27−29°.
Погода у Львові буде дощовою та з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15°, а вдень — 23−25°.
Погода в Карпатах також прогнозується з дощем. Температура повітря вночі очікується 13−15°, вдень підніметься до 24−26°.
Геомагнітна обстановка в Україні 4 серпня буде відносно спокійною, протягом дня можливі невеликі збурення.