Дожди и град – погода в Украине 4 августа. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине в среду, 4 августа, будет дождливой и прохладной в западных и северных областях.

В то же время на востоке и юге ожидается летняя жара. Осадки не обойдут и территорию Житомирской и Винницкой областей, сообщает украинский Гидрометцентр.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине 4 августа.

В западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах ожидается град. Также возможны шквалы 15−20 м/с (II уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве будет солнечной и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 15−17°, днем ​​поднимутся до 25−27°.

Погода в Харькове также прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−18°, а днем ​​— 28−30°.

Погода в Одессе ожидается теплая и без дождей. Ночью будет 21−23°, днем ​​температура воздуха поднимется до 27−29°.

Погода во Львове будет дождливой и с грозами. Столбики термометров ночью покажут 13−15°, а днем ​​ — 23−25 ​​°.

Погода в Карпатах также прогнозируется с дождем. Температура воздуха ночью ожидается 13−15°, днем ​​поднимется до 24−26°.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 августа будет относительно спокойной, в течение дня возможны небольшие возмущения.