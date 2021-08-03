Ураган на Николаевщине сорвал крышу со здания суда — документы разлетелись

Ураган на Николаевщине сорвал крышу со здания суда. Фото: elorda.info

https://racurs.ua/n158280-uragan-na-nikolaevschine-sorval-kryshu-so-zdaniya-suda-dokumenty-razletelis.html

Ракурс

Мощный ураган Николаевской области наделал беды в Первомайске.

Сильный ветер сорвал крышу здания местного суда, а большое количество документов разлетелись по городу. Видео опубликовали на странице «Первомайск-На-Буге» в Facebook.

Очевидцы зафиксировали на камеру, как документы разлетелись вокруг суда, а дальше бумаги залило дождем. Жители города предполагают, что на чердаке суда хранились архивные дела, которые теперь точно никак не восстановить.

Погода чье-то дело забрала, может, кого-то спасла! — говорят пользователи в комментариях.



Напомним, 3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье прогнозировали грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.